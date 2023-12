CONCERT POUR LA PAIX – VOX CAMPUS A L’EGLISE DE SAINT LAMBERT DU LATTAY Place du Cardinal Luçon Val-du-Layon, 14 janvier 2024, Val-du-Layon.

Val-du-Layon Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 15:30:00

fin : 2024-01-14

Le choeur et orchestre de l’Université d’Angers vous propose le concert Vox Campus.

Au programme de ce concert, les oeuvres de Corelli, Dvorak, Williams, Jenkins et Forrest

Place du Cardinal Luçon

Val-du-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire



