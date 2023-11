LES CLEFS DE SAINT-PIERRE – MOZART JEUNE HOMME Place du Capitole Toulouse, 2 mars 2024, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Concert hors abonnement.

Organisé en partenariat avec l’Opéra National du Capitole, ce concert fait partie des 6 programmes que l’Opéra et l’Orchestre du Capitole consacrent en 2024 aux œuvres de jeunesse de Mozart..

2024-03-02 fin : 2024-03-02 . 5 EUR.

Place du Capitole THEATRE DU CAPITOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Non-subscription concert.

Organized in partnership with the Opéra National du Capitole, this concert is one of the 6 programs that the Opéra and the Orchestre du Capitole are devoting to Mozart?s early works in 2024.

Concierto sin abono.

Organizado en colaboración con la Ópera Nacional del Capitolio, este concierto forma parte de los 6 programas que la Ópera y la Orquesta del Capitolio dedican a las primeras obras de Mozart en 2024.

Dieses Konzert findet nicht im Abonnement statt.

Dieses Konzert wird in Zusammenarbeit mit der Opéra National du Capitole organisiert und ist eines von sechs Programmen, die die Oper und das Orchestre du Capitole 2024 Mozarts Jugendwerken widmen werden.

Mise à jour le 2023-10-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE