MON NOËL À MOI – DE WHITE CHRISTMAS À CHARLES TRENET Place du Capitole Toulouse, 9 décembre 2023 20:00, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez partager la magie de Noël en musique avec Hervé Niquet et le Choeur de l’Opéra national du Capitole..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 21:10:00. 6 EUR.

Place du Capitole THÉÂTRE DU CAPITOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Come and share the magic of Christmas in music with Hervé Niquet and the Opéra national du Capitole Chorus.

Venga a compartir la magia de la Navidad en música con Hervé Niquet y el Choeur de l’Opéra national du Capitole.

Erleben Sie den musikalischen Weihnachtszauber mit Hervé Niquet und dem Chor der Opéra national du Capitole.

