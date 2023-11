LE MARCHE DE NOEL PLACE DU CAPITOLE PLACE DU CAPITOLE Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Traditionnellement, venez retrouver le marché de noël Place du Capitole qui vous amène dans le monde féérique de Noël et vous fait voyager à travers son magnifique village illuminé..

2023-11-24 fin : 2023-12-26 20:30:00. .

PLACE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The traditional Place du Capitole Christmas market takes you on a magical journey through the illuminated village.

El tradicional mercado navideño de la Place du Capitole le adentrará en el mágico mundo de la Navidad y le hará viajar por su magnífico pueblo iluminado.

Traditionell finden Sie auf dem Place du Capitole den Weihnachtsmarkt, der Sie in die zauberhafte Welt der Weihnacht entführt und Sie durch sein wunderschönes, beleuchtetes Dorf reisen lässt.

Mise à jour le 2023-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE