CHALET DU PERE NOEL PLACE DU CAPITOLE Toulouse, 24 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Venez à la rencontre du Père Noël et profitez d’un beau moment en famille avec vos enfants, dans un décors féérique !.

2023-11-24 fin : 2023-12-24 14:30:00. .

PLACE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Come and meet Santa Claus and enjoy a wonderful family moment with your children, in a magical setting!

Ven a conocer a Papá Noel y disfruta con tus hijos de un rato en familia en un entorno mágico

Treffen Sie den Weihnachtsmann und genießen Sie einen schönen Moment mit der Familie und Ihren Kindern in einer märchenhaften Kulisse!

Mise à jour le 2023-11-14 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE