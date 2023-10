UNE ŒUVRE MONUMENTALE AVEC OLIVIER GROSSETÊTE PLACE DU CAPITOLE Toulouse, 2 novembre 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Participez à une construction monumentale en carton ! Cet événement s’inscrit dans le cadre des Journées des Droits de l’enfant en partenariat avec l’UNICEF, sur la thématique du « droit de rêver »..

2023-11-02 fin : 2023-11-03 17:00:00. EUR.

PLACE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



Take part in a monumental cardboard construction! This event is part of the Journées des Droits de l’Enfant (Children’s Rights Days), in partnership with UNICEF, on the theme of the « right to dream ».

¡Participe en una monumental construcción de cartón! Este acto forma parte de las Journées des Droits de l’Enfant (Jornadas de los Derechos del Niño), organizadas en colaboración con UNICEF sobre el tema del « derecho a soñar ».

Beteiligen Sie sich an einem monumentalen Bauwerk aus Karton! Diese Veranstaltung findet im Rahmen der Kinderrechtstage in Zusammenarbeit mit UNICEF statt und steht unter dem Motto « Das Recht zu träumen ».

Mise à jour le 2023-10-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE