LA CORRIDA CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 PLACE DU CAPITOLE Toulouse, 30 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

La Corrida Crédit Agricole Toulouse 31 se déroule en plein coeur du centre historique, et sur les berges de la Garonne lors d’une chaude soirée d’été..

2023-06-30 à ; fin : 2023-06-30 22:30:00. 10 EUR.

PLACE DU CAPITOLE

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Corrida Crédit Agricole Toulouse 31 takes place in the heart of the historic center, on the banks of the Garonne on a warm summer’s evening.

La Crédit Agricole Toulouse 31 Corrida se celebra en pleno centro histórico, a orillas del Garona, en una cálida tarde de verano.

Der Corrida Crédit Agricole Toulouse 31 findet im Herzen des historischen Zentrums und an den Ufern der Garonne an einem warmen Sommerabend statt.

Mise à jour le 2023-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE