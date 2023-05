TOULOUSE RUGBY FESTIVAL PLACE DU CAPITOLE, 2 juin 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Le Toulouse Rugby Festival va envahir la place du Capitole.

Au programme : des tournois, des personnalités, des animations et surtout du plaisir au cœur de la ville rose !.

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-03

PLACE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



The Toulouse Rugby Festival takes over the Place du Capitole.

On the program: tournaments, celebrities, entertainment and, above all, fun in the heart of the pink city!

El Festival de Rugby de Toulouse tomará la Place du Capitole.

En el programa: torneos, celebridades, espectáculos y, sobre todo, ¡diversión en el corazón de la ciudad rosa!

Das Toulouse Rugby Festival wird den Place du Capitole erobern.

Auf dem Programm stehen Turniere, Persönlichkeiten, Animationen und vor allem Spaß im Herzen der rosafarbenen Stadt!

