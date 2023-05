FOROM DES LANGUES DU MONDE PLACE DU CAPITOLE, 28 mai 2023, Toulouse.

Toulouse,Haute-Garonne

Cette année il souffle sa 30ème bougie ! Cet évènement culturel vous embarque le temps d’une journée pour un voyage autour du monde à travers la présentation de plus d’une centaine de langues !.

PLACE DU CAPITOLE Place du Capitole

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie



This year it is celebrating its 30th anniversary! This cultural event takes you on a one-day trip around the world through the presentation of more than a hundred languages!

Este año celebra su 30 aniversario Este acontecimiento cultural le lleva a un viaje de un día alrededor del mundo a través de la presentación de más de cien idiomas

Dieses Jahr bläst es seine 30. Kerze aus! Dieses kulturelle Ereignis nimmt Sie einen Tag lang mit auf eine Reise um die Welt, bei der mehr als hundert Sprachen vorgestellt werden!

