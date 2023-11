Journées des Droits de l’enfant Place du Capitole Toulouse, 2 novembre 2023, Toulouse.

Journées des Droits de l’enfant 2 et 3 novembre Place du Capitole Accès libre & gratuit, en continu

Journées des Droits de l’enfant

Animations place du Capitole les 2 & 3 novembre

À l’occasion des Journées des Droits des enfants et des jeunes, le Quai des Savoirs sera place du Capitole !

Venez tester les manipulations d’éveil aux sciences avec nos médiateurs : engrenages, labyrinthe magnétique, boites à sentir…des animations pour comprendre les sens, les émotions, le corps et les notions de magnétisme et d’équilibre.

En partenariat avec la Mairie de Toulouse

Horaires :

Le jeudi 2 novembre, de 13h30 à 17h

Le vendredi 3 novembre, de 10h à 17h

Accessible pour les enfants de 2 à 7 ans, en famille

Accès libre & gratuit, en continu

Place du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T13:30:00+01:00 – 2023-11-02T17:00:00+01:00

2023-11-03T10:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

