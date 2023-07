Concert Place du Capitole Place du Capitole Toulouse, 16 septembre 2023, Toulouse.

Concert Place du Capitole Samedi 16 septembre, 19h30 Place du Capitole Entrée libre

L’Orchestre national du Capitole vous propose un grand concert gratuit Place du Capitole dans le cadre des festivités en marge de la coupe du monde de rugby. L’Orchestre interprètera la célèbre Symphonie du Nouveau Monde d’Antonín Dvořák sous la baguette de la cheffe estonienne Kristiina Poska et invite deux étoiles montantes du violon international : la toulousaine Manon Galy et la japonaise Ayana Tsuji, en signe d’amitié à la communauté nippone et son équipe nationale qui prendra ses quartiers à Toulouse pendant la compétition.

Le concert sera présenté par Pauline Lambert (Radio Classique-Mezzo) – une équipe 100% féminine autour de l’orchestre !

2023-09-16T19:30:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

