Fête de la Violette Place du Capitole Toulouse

Toulouse

Fête de la Violette Place du Capitole, 4 février 2023, Toulouse. Fête de la Violette 4 et 5 février Place du Capitole

Entrée libre

Elle décore, parfume, se mange, s’offre en témoignage d’un amour tendre et secret… la violette dévoile toute l’étendue de ses charmes sur la place du Capitole. Place du Capitole Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse Haute-Garonne Occitanie Deux jours de fête autour de la violette C’est une tradition bien ancrée : à la saison où commencent à fleurir les premières violettes, Toulouse célèbre chaque année sa fleur fétiche. Les 4 et 5 février, de 10h à 18h sur la place du Capitole, la violette est à l’honneur avec : Un marché d’une quinzaine de producteurs qui présentent toute l’étendue de leur savoir-faire avec la culture de la violette : plants, cosmétiques, décoration, alimentation dont les incontournables bonbons à la violette de Toulouse Des stands de présentation par les serres municipales de la violette de Toulouse Un atelier de rempotage de plants de violettes pour apprendre à cultiver cette fleur délicate Un stand d’animations pour les enfants La violette, fleur emblématique de Toulouse Toulouse et la violette, c’est une histoire d’amour qui remonte d’après les historiens au XIXe s. Cependant, dès le XVIIe s. on retrouve sa trace dans les poèmes de Goudouli. Les Toulousains tombent rapidement sous le charme de la délicate fleur mauve ourlée de blanc et au coeur jaune : plus de 600 producteurs la cultivent au tout début du XXe s. notamment dans les quartiers maraîchers au nord de la ville. Une série d’hivers rigoureux dans les années 50 a failli éteindre cette passion. La violette sera sauvée de justesse quelques décennies plus tard par des scientifiques et des horticulteurs bien décidés à préserver ce patrimoine végétal emblématique de Toulouse. Les serres municipales ont joué un rôle essentiel dans ce sauvetage en accueillant un conservatoire de la violette, véritable collection nationale et sanctuaire pour des variétés du monde entier.

Chaque année quelque 2 000 pots de violettes sont produits au sein des serres pour embellir les jardins et les massifs de la ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-04T10:00:00+01:00

2023-02-05T18:00:00+01:00

