Chouette Rando Nocturne place du canal, 23 juin 2023, Luzech.

Luzech,Lot

Rando de nuit proposée par Ensemble pour Luzech. Des sorties d’une dizaine de kilomètres pour vous permettre de découvrir les chemins de notre commune, un moment de convivialité, et toujours le petit frisson dès que les derniers rayons de soleil passent derrière la colline …

Inscriptions sur place avec apéritif offert..

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 . 2 EUR.

place du canal

Luzech 46140 Lot Occitanie



Night hike proposed by Ensemble pour Luzech. Outings of about ten kilometers to allow you to discover the paths of our town, a moment of conviviality, and always the little thrill as soon as the last rays of sunshine pass behind the hill?

Registration on the spot with an aperitif offered.

Senderismo nocturno propuesto por Ensemble pour Luzech. Salidas de unos diez kilómetros que le permitirán descubrir los senderos de nuestro municipio, un momento de convivencia, y siempre la pequeña emoción en cuanto los últimos rayos de sol pasan detrás de la colina?

Inscripción in situ con aperitivo ofrecido.

Nachtwanderung, angeboten von Ensemble pour Luzech. Ausflüge von etwa zehn Kilometern ermöglichen es Ihnen, die Wege unserer Gemeinde zu entdecken, ein Moment der Geselligkeit und immer der kleine Nervenkitzel, sobald die letzten Sonnenstrahlen hinter den Hügeln verschwinden?

Anmeldungen vor Ort mit kostenlosem Aperitif.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Cahors – Vallée du Lot