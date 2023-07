Dîner provençale autour de la Soupe au Pistou Place du Calvaire Nyons, 15 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Un dîner provençale organisé par Nyons Patrimoine sur la place du Calvaire à Nyons..

2023-08-15 19:00:00 fin : 2023-08-15 . EUR.

Place du Calvaire

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A Provençal dinner organized by Nyons Patrimoine on the Place du Calvaire in Nyons.

Una cena provenzal organizada por Nyons Patrimoine en la Place du Calvaire de Nyons.

Ein von Nyons Patrimoine organisiertes provenzalisches Abendessen auf dem Place du Calvaire in Nyons.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale