Repas provençal Place du Calvaire Nyons, 15 août 2023, Nyons.

Nyons,Drôme

Dans le cadre de Randonne en Fête, repas Provençal autour de la soupe au pistou, proposé par l’association « Nyons Patrimoine », en présence de « Lou Calëu ».

Réservation à l’Office de Tourisme..

2023-08-15 19:30:00 fin : 2023-08-15 . EUR.

Place du Calvaire

Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



As part of Randonne en Fête, a Provencal meal featuring pistou soup, proposed by the « Nyons Patrimoine » association, in the presence of « Lou Calëu ».

Reservations at the Tourist Office.

En el marco de Randonne en Fête, comida provenzal a base de sopa de pistou, organizada por la asociación « Nyons Patrimoine », en presencia de « Lou Calëu ».

Reservas en la Oficina de Turismo.

Im Rahmen von Randonne en Fête, provenzalisches Essen rund um die Pistou-Suppe, vorgeschlagen von der Vereinigung « Nyons Patrimoine », in Anwesenheit von « Lou Calëu ».

Reservierung im Office de Tourisme.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale