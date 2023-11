Circus I Love You | Festival les Boréales Place du Café des Images Hérouville-Saint-Clair, 17 novembre 2023, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Après une première apparition en 2019, Circus I Love You revient à Hérouville sous chapiteau place du Café des images. « Un cirque utopiste » et moderne pour tout public, promouvant des valeurs aussi dévoyées que la solidarité, la paix et l’amour.

Deuxième création de la compagnie Circus I Love You, I Love You Two est un spectacle de cirque et de musique regroupant trois duos d’acrobates accompagnés par un orchestre. Un spectacle autour de l’amour sous toutes ses formes : l’amour romantique, l’amour des amis, de la famille, l’amour d’un artiste pour le public, du public pour un artiste, l’amour de l’art, l’amour du cirque comme outil de diffusion massive d’amour ! Si parfois l’amour enferme ou retient par jalousie, les acrobaties de Circus I Love You proposent une alternative faite de confiance et de liberté.

Avec ce cirque-là, tout le monde dit I love you…RÉALISATION : CIRCUS I LOVE YOUAVEC : Sade Kamppila, Julien Auger, Oskar Rask, Philomène Perrenoud, Felix Greif, Benoît Fauchier, Thibaud Rancoeur, Périklis Dazy, Julia Simon, Pelle Tillö, Thomas Fabien, Elizabeth Künkele, Emma Laule, Lola Stouthamer

Spectacle organisé avec la Comédie de Caen – CDN Normandie, avec le soutien de la Ville d’Hérouville-Saint-Clair à l’occasion des 60 ans de la ville nouvelle d’Hérouville-Saint-Clair.

Pour le jeune public à partir de 5 ans. .

Place du Café des Images

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



After a first appearance in 2019, Circus I Love You returns to Hérouville under the big top at Place du Café des Images. a modern « utopian circus » for all audiences, promoting such misguided values as solidarity, peace and love.

The second creation from Circus I Love You, I Love You Two is a circus and music show featuring three acrobatic duos accompanied by an orchestra. A show about love in all its forms: romantic love, the love of friends and family, the love of an artist for an audience, of an audience for an artist, the love of art, the love of the circus as a tool for spreading love on a massive scale! If love sometimes locks you up or holds you back out of jealousy, the acrobatics of Circus I Love You offer an alternative based on trust and freedom.

With this circus, everyone says I love you?DIRECTION: CIRCUS I LOVE YOUWITH: Sade Kamppila, Julien Auger, Oskar Rask, Philomène Perrenoud, Felix Greif, Benoît Fauchier, Thibaud Rancoeur, Périklis Dazy, Julia Simon, Pelle Tillö, Thomas Fabien, Elizabeth Künkele, Emma Laule, Lola Stouthamer

Show organized with the Comédie de Caen ? CDN Normandie, with the support of the City of Hérouville-Saint-Clair, to mark the 60th anniversary of the new town of Hérouville-Saint-Clair.

For young audiences aged 5 and over.

Tras una primera aparición en 2019, el Circo I Love You vuelve a Hérouville bajo una carpa en la Place du Café des Images. un « circo utópico » moderno para todos los públicos, que promueve valores tan equivocados como la solidaridad, la paz y el amor.

La segunda creación de Circus I Love You, I Love You Two, es un espectáculo de circo y música con tres dúos acrobáticos acompañados por una orquesta. Es un espectáculo sobre el amor en todas sus formas: el amor romántico, el amor de amigos y familiares, el amor de un artista por un público, el amor de un público por un artista, el amor por el arte, ¡el amor por el circo como herramienta para difundir el amor a gran escala! Si el amor a veces te encierra o te retiene por celos, las acrobacias del Circo I Love You ofrecen una alternativa basada en la confianza y la libertad.

Con este circo, todo el mundo dice te quiero… PRODUCCIÓN: CIRCUS I LOVE YOUCon: Sade Kamppila, Julien Auger, Oskar Rask, Philomène Perrenoud, Felix Greif, Benoît Fauchier, Thibaud Rancoeur, Périklis Dazy, Julia Simon, Pelle Tillö, Thomas Fabien, Elizabeth Künkele, Emma Laule, Lola Stouthamer

Espectáculo organizado con la Comédie de Caen ? CDN Normandie, con el apoyo de la Ciudad de Hérouville-Saint-Clair para celebrar el 60 aniversario de la nueva ciudad de Hérouville-Saint-Clair.

Para público infantil a partir de 5 años.

Nach einem ersten Auftritt 2019 kehrt Circus I Love You nach Hérouville in ein Zelt auf dem Place du Café des images zurück. « Ein utopistischer » und moderner Zirkus für jedes Publikum, der so fehlgeleitete Werte wie Solidarität, Frieden und Liebe fördert.

I Love You, I Love You Two ist die zweite Kreation des Zirkusunternehmens I Love You, ein Zirkus- und Musikspektakel mit drei Akrobatenduos, die von einem Orchester begleitet werden. Eine Show über die Liebe in all ihren Formen: die romantische Liebe, die Liebe zu Freunden und Familie, die Liebe eines Künstlers zum Publikum, des Publikums zum Künstler, die Liebe zur Kunst, die Liebe zum Zirkus als Werkzeug zur massiven Verbreitung von Liebe! Wenn die Liebe manchmal einschließt oder aus Eifersucht zurückhält, bieten die Akrobatikkünste von Circus I Love You eine Alternative, die aus Vertrauen und Freiheit besteht.

Mit diesem Zirkus sagt jeder I love you… REGISTRATION: CIRCUS I LOVE YOUAVEC: Sade Kamppila, Julien Auger, Oskar Rask, Philomène Perrenoud, Felix Greif, Benoît Fauchier, Thibaud Rancoeur, Périklis Dazy, Julia Simon, Pelle Tillö, Thomas Fabien, Elizabeth Künkele, Emma Laule, Lola Stouthamer

Aufführung organisiert mit der Comédie de Caen ? CDN Normandie, mit der Unterstützung der Stadt Hérouville-Saint-Clair anlässlich des 60-jährigen Bestehens der neuen Stadt Hérouville-Saint-Clair.

Für das junge Publikum ab 5 Jahren.

