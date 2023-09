Cet évènement est passé Carnet de balade urbaine « Le Cabot, petite histoire de l’architecture » Place du Cabot Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Carnet de balade urbaine « Le Cabot, petite histoire de l'architecture »
15 septembre – 15 octobre
Place du Cabot
Carnet à télécharger gratuitement et imprimer pour faire la visite en autonomie : http://carnets-balades-urbaines.fr/marseille-le-logement-collectif/

En vous baladant au Cabot, vous croiserez des petites maisons de village, des bastides, anciennes grandes maisons de campagne, des immeubles récents, de très grandes résidences du 20e siècle…

Autant d’architectures diverses que d’époques traversées par ce noyau villageois né au début du 19e siècle. Découvrez comment le quartier s’est agrandi et s’est adapté aux techniques de construction au fil du temps. Un carnet de balade avec des jeux pour les enfants et des informations pour les parents, à télécharger / imprimer gratuitement. Balade à faire en autonomie, guidée par le carnet à télécharger à cette adresse : http://carnets-balades-urbaines.fr/le-cabot/ Retrouvez la collection des 24 carnets de balades urbaines sur le site http://carnets-balades-urbaines.fr Les carnets sont conçus par la Compagnie des rêves urbains et financés par la DRAC Paca et le Conseil départemental 13. Place du Cabot Place du Cabot, 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/le-cabot/ »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr »}, {« link »: « http://carnets-balades-urbaines.fr/le-cabot[](%5Bhttp://carnets-balades-urbaines.fr%5D(http://carnets-balades-urbaines.fr)/le-cabot/)[/](http://carnets-balades-urbaines.fr/le-cabot/) »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

