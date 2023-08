Rencontre avec le Saint-Nicolas Place du bureau central Niederbronn-les-Bains, 3 décembre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Déambulation du Saint-Nicolas dans le Marché de Noël et distribution de friandises..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 19:00:00. 0 EUR.

Place du bureau central

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



St. Nicholas strolls through the Christmas Market and distributes treats.

San Nicolás pasea por el Mercado de Navidad y reparte caramelos.

Umzug des Sankt Nikolaus über den Weihnachtsmarkt und Verteilung von Süßigkeiten.

Mise à jour le 2023-08-19 par Office de tourisme de l’Alsace Verte