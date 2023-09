Fête d’automne et du terroir Place du bureau central Niederbronn-les-Bains, 22 octobre 2023, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains,Bas-Rhin

Cette manifestation dédiée à la gastronomie et à l’artisanat, met en avant les thématiques du terroir et de l’automne. Venez découvrir les étales des exposants et leurs produits locaux ou artisanaux tout en profitant d’animations. Originalité, authenticité et savoir-faire sont les maîtres-mots de la journée !.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 18:00:00. 0 EUR.

Place du bureau central

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



This event dedicated to gastronomy and crafts, highlights the themes of local and autumn. Come and discover the stalls of the exhibitors and their local products or crafts while enjoying animations. Originality, authenticity and know-how are the key words of the day!

Este evento, dedicado a la gastronomía y la artesanía, se centra en los temas de los productos locales y el otoño. Venga a descubrir los puestos de los expositores y sus productos locales y artesanales, mientras disfruta de la animación. Originalidad, autenticidad y saber hacer son las palabras clave de la jornada

Diese Veranstaltung, die der Gastronomie und dem Kunsthandwerk gewidmet ist, stellt die Themen Regionalität und Herbst in den Vordergrund. Entdecken Sie die Stände der Aussteller und ihre lokalen oder handwerklichen Produkte, während Sie von den Animationen profitieren. Originalität, Authentizität und Know-how sind die Schlüsselbegriffe des Tages!

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme de l’Alsace Verte