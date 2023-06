Tatouages à la mode antique Place du Bûcher Meymac, 14 octobre 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

Le Musée Marius Vazeilles vous propose une animation « Tatouages à la mode antique » par Jix (tatoueuse handpoke de Limoges)..

2023-10-14 à ; fin : 2023-10-14 . .

Place du Bûcher

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Musée Marius Vazeilles invites you to an animation entitled « Tattoos in antique style » by Jix (handpoke tattoo artist from Limoges).

El museo Marius Vazeilles propone una animación titulada « Tatuajes en estilo antiguo », a cargo de Jix (tatuador artesanal de Limoges).

Das Museum Marius Vazeilles bietet Ihnen eine Animation « Tätowierungen nach antiker Art » von Jix (Handpoke-Tätowiererin aus Limoges).

Mise à jour le 2023-06-13 par Office de Tourisme de Haute Corrèze