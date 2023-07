Exposition « Animi et Corpora » Place du Bûcher Meymac, 27 mai 2023, Meymac.

Meymac,Corrèze

ANIMI ET CORPORA vous permettra de plonger dans l’histoire des femmes pendant l’Antiquité. Femmes mythiques, femmes du quotidien, statuts, rôles et fonctions, représentations permettront aux visiteurs de comprendre la place des femmes dans la société romaine au travers d’une sélection d’objets issus des collections du musée mais aussi de prêts venus d’institutions publiques et privées comme le musée du Louvre, le musée Lugdunum ou le musée d’art ancien et contemporain d’Epinal..

2023-05-27 fin : 2023-10-29 18:30:00. EUR.

Place du Bûcher

Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



ANIMI ET CORPORA will allow you to dive into the history of women during Antiquity. Mythical women, everyday women, status, roles and functions, representations will allow visitors to understand the place of women in Roman society through a selection of objects from the museum’s collections but also loans from public and private institutions such as the Louvre Museum, the Lugdunum Museum or the Museum of Ancient and Contemporary Art in Epinal.

ANIMI ET CORPORA permitirá sumergirse en la historia de la mujer durante la Antigüedad. Mujeres míticas, mujeres cotidianas, estatus, roles y funciones, y representaciones permitirán al visitante comprender el lugar de la mujer en la sociedad romana a través de una selección de objetos procedentes de las colecciones del museo, así como de préstamos de instituciones públicas y privadas como el Museo del Louvre, el Museo Lugdunum y el Museo de Arte Antiguo y Contemporáneo de Épinal.

ANIMI ET CORPORA ermöglicht es Ihnen, in die Geschichte der Frauen in der Antike einzutauchen. Mythische Frauen, Frauen des Alltags, Status, Rollen und Funktionen sowie Darstellungen ermöglichen es den Besuchern, die Stellung der Frau in der römischen Gesellschaft anhand ausgewählter Objekte aus den Sammlungen des Museums sowie Leihgaben von öffentlichen und privaten Institutionen wie dem Louvre, dem Museum Lugdunum oder dem Museum für alte und zeitgenössische Kunst in Epinal zu verstehen.

