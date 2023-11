Spectacle de Noël » Odysseus » Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 20 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

L’histoire d’Ulysse est un spectacle drôle et poétique qui vous fera découvrir ou redécouvrir L’Odyssée en famille.

Embarquez sur « Odysseus » où Marco et Polo, deux petits clowns fanas d’Ulysse, vous feront revivre ses célèbres aventures !.

2023-12-20 15:30:00

Place du Breuil Théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



L’histoire d’Ulysse is a funny, poetic show that will help you discover or rediscover the Odyssey with your family.

Come aboard the « Odysseus », where Marco and Polo, two little clowns and fans of Ulysses, will take you on a journey through his famous adventures!

L’histoire d’Ulysse es un espectáculo divertido y poético que le ayudará a descubrir o redescubrir la Odisea en familia.

Suba a bordo de « Odiseo », donde Marco y Polo, dos pequeños payasos admiradores de Ulises, le harán viajar a través de sus famosas aventuras

Die Geschichte des Odysseus ist ein lustiges und poetisches Spektakel, mit dem Sie die Odyssee mit der ganzen Familie entdecken oder wiederentdecken können.

Begeben Sie sich an Bord der « Odysseus », wo Marco und Polo, zwei kleine Clowns und Odysseus-Fans, seine berühmten Abenteuer wieder aufleben lassen!

