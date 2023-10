90 Minutes avec Pierre Richard Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 13 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Pierre Richard et des musiques de ses films jouées en live.



DES SURPRISES : tout au long de la soirée, David Becker surprendra Pierre Richard avec des témoignages audio et vidéo de personnalités célèbres qui ont croisé la vie de Pierre Richard !.

Place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Pierre Richard and music from his films played live.



SURPRISES: throughout the evening, David Becker will surprise Pierre Richard with audio and video testimonials from famous personalities who have crossed Pierre Richard’s path!

Pierre Richard y música de sus películas interpretada en directo.



SORPRESAS: a lo largo de la velada, David Becker sorprenderá a Pierre Richard con testimonios en audio y vídeo de personajes famosos que se han cruzado en el camino de Pierre Richard

Pierre Richard und live gespielte Musik aus seinen Filmen.



ÜBERRASCHUNGEN: Den ganzen Abend über wird David Becker Pierre Richard mit Audio- und Videoaussagen berühmter Persönlichkeiten überraschen, die das Leben von Pierre Richard gekreuzt haben!

