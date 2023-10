Manu Payet – nouveau spectacle Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 5 décembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

One man show.

Manu Payet est de retour avec un nouveau spectacle !.

2023-12-05 20:00:00 fin : 2023-12-05 . .

Place du Breuil Théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



One man show.

Manu Payet is back with a new show!

Un hombre espectáculo.

Manu Payet vuelve con un nuevo espectáculo

One man show.

Manu Payet ist mit einer neuen Show zurück!

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay