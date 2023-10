Arnaud Demanche – Faut qu’on en parle ! Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 25 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

De et par Arnaud Demanche

Faut qu’on parle !

Dans un monde où l’on s’écharpe pour un oui ou pour un non sur les réseaux sociaux et ailleurs… Où l’on ne peut (soi-disant) « plus rien dire », mais où tout le monde dit tout et n’importe quoi..

2023-11-25 20:30:00 fin : 2023-11-25 . .

Place du Breuil Théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



By and for Arnaud Demanche

We’ve got to talk!

In a world where people argue about yes and no on social networks and elsewhere? Where you can?t (supposedly) say anything, but everyone says everything and anything at all.

Por y sobre Arnaud Demanche

Tenemos que hablar

En un mundo donde la gente discute sobre el sí y el no en las redes sociales y en otros lugares? Donde (supuestamente) no se puede decir nada, pero todo el mundo dice todo y de todo.

Von und mit Arnaud Demanche

Wir müssen reden!

In einer Welt, in der man sich über ein Ja oder ein Nein in sozialen Netzwerken und anderswo in die Haare kriegt? In einer Welt, in der man (angeblich) « nichts mehr sagen » darf, in der aber jeder alles und jedes sagt.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay