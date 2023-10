Tout le monde savait Place du Breuil Le Puy-en-Velay Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Tout le monde savait Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 22 novembre 2023, Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay,Haute-Loire Nomination Molière 2023 – Du seul en scène

d’Élodie Wallace.

2023-11-22 20:00:00 fin : 2023-11-22 . .

Place du Breuil Théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Nominated for Molière 2023 – A one-woman show

by Élodie Wallace Nominada al Molière 2023 – Espectáculo unipersonal

de Élodie Wallace Nominierung Molière 2023 – Vom Einzelnen auf der Bühne

