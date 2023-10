Cyrano Place du breuil Le Puy-en-Velay, 14 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Cie Les Pieds Nus & Le Funambule Montmartre d’après l’œuvre d’Edmond Rostand

Cyrano : qui est-il dans notre imaginaire ?.

2023-11-14 19:30:00 fin : 2023-11-14 . .

Place du breuil Théâtre du Puy-en-Velay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Cie Les Pieds Nus & Le Funambule Montmartre based on the work by Edmond Rostand

Cyrano: who is he in our imagination?

Cie Les Pieds Nus & Le Funambule Montmartre basado en la obra de Edmond Rostand

Cyrano: ¿quién es en nuestra imaginación?

Cie Les Pieds Nus & Le Funambule Montmartre nach dem Werk von Edmond Rostand

Cyrano: Wer ist er in unserer Vorstellung?

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay