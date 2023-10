Grupo Compay Segundo Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 3 novembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

En raison d’un problème de visas la date initialement programmée le 22/03/2024 est avancée au 03 novembre 2023

De Retour en Europe pour les 60 ans du groupe avec un nouveau spectacle « la légende de Chan Chan » qui célèbre les 110 ans de Compay Segundo..

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . .

Place du Breuil théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Due to visa problems, the date originally scheduled for 22/03/2024 has been brought forward to 03 November 2023

Back in Europe for the group’s 60th anniversary, with a new show entitled « The legend of Chan Chan », celebrating 110 years of Compay Segundo.

Debido a un problema de visado, la fecha inicialmente prevista para el 22/03/2024 se ha adelantado al 03 de noviembre de 2023

De vuelta en Europa para el 60 aniversario del grupo con un nuevo espectáculo, « La leyenda de Chan Chan », que celebra los 110 años de Compay Segundo.

Aufgrund von Visaproblemen wird der ursprünglich für den 22.03.2024 geplante Termin auf den 03. November 2023 vorverlegt

De Retour en Europe pour les 60 ans du groupe avec une nouvelle spectacle « la légende de Chan Chan » qui feiert den 110. Geburtstag von Compay Segundo.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay