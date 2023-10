Je préfère qu’on reste ensemble Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 20 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Comédie de Laurent Ruqier



Claudine et Valentin étaient amis et colocataires avant de devenir un vrai couple amoureux, ce qui fît le gros succès de « Je préfère qu’on reste amis ».

Mais les années ont passé et la routine s’est installée..

2023-10-20 20:30:00 fin : 2023-10-20 . .

Place du Breuil Théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Comedy by Laurent Ruqier



Claudine and Valentin were friends and roommates before becoming a real couple in love, which was the big hit of « Je préfère qu?on reste amis ».

But as the years go by, routine sets in.

Comedia de Laurent Ruqier



Claudine y Valentin eran amigos y compañeros de piso antes de convertirse en una auténtica pareja de enamorados, lo que supuso el gran éxito de « Je préfère qu’on reste amis ».

Pero los años han pasado y la rutina se ha instalado.

Komödie von Laurent Ruqier



Claudine und Valentin waren Freunde und Mitbewohner, bevor sie zu einem echten Liebespaar wurden, was den großen Erfolg von « Je préfère qu’on reste amis » ausmachte.

Doch die Jahre sind vergangen und die Routine hat sich eingeschlichen.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay