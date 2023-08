Fête foraine place du Breuil Le Puy-en-Velay, 14 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

La fête foraine ouvre ses portes à 14h, en après-midi. La fermeture est fixée à 22 h en semaine et minuit les vendredis, samedis, fêtes et veilles de fêtes..

2023-10-14 fin : 2023-11-12 . .

place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The fair opens at 2pm in the afternoon. It closes at 10pm on weekdays and midnight on Fridays, Saturdays, holidays and eve of holidays.

La feria se inaugura a las 2 de la tarde. Cierra a las 22 horas los días laborables y a medianoche los viernes, sábados, festivos y vísperas de festivos.

Der Jahrmarkt öffnet seine Tore um 14 Uhr am Nachmittag. An Wochentagen wird um 22 Uhr und an Freitagen, Samstagen, Feiertagen und vor Feiertagen um Mitternacht geschlossen.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay