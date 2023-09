Foire à la brocante 2023 Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 1 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Foire à la brocante et aux antiquités.

Cette foire rassemble en moyenne 25 exposants professionnels qui viennent des quatre coins d’Auvergne-Rhône-Alpes..

2023-10-01 07:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. .

Place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Brocante and antiques fair.

The fair brings together an average of 25 professional exhibitors from all over the Auvergne-Rhône-Alpes region.

Feria de antigüedades y objetos de ocasión.

Esta feria reúne a una media de 25 expositores profesionales procedentes de toda la región de Auvernia-Ródano-Alpes.

Messe für Trödel und Antiquitäten.

Diese Messe versammelt durchschnittlich 25 professionelle Aussteller, die aus allen Teilen der Auvergne-Rhône-Alpes kommen.

