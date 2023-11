Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau place du Breuil Le Puy-en-Velay, 18 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Pour la 39è fois, la 3è semaine de septembre, la haute-ville du Puy-en-Velay revêt ses plus belles couleurs Renaissance pour vous faire revivre un 16ème siècle grandeur nature !.

2023-09-18 fin : 2023-09-22 . .

place du Breuil

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



For the 39th time, during the 3rd week of September, the upper town of Le Puy-en-Velay will be decked out in its finest Renaissance colors to bring you back to life in a life-size 16th century!

Por 39ª vez, en la 3ª semana de septiembre, la parte alta de la ciudad de Le Puy-en-Velay se engalanará con sus mejores colores renacentistas para trasladarle a un siglo XVI de tamaño natural

Zum 39. Mal wird die Oberstadt von Le Puy-en-Velay in der 3. Septemberwoche in den schönsten Renaissancefarben erstrahlen, um Sie in ein lebensgroßes 16

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay