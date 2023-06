Comédie musicale : « 1942, rue des Rosiers » Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 16 mars 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Une création originale de Vincent Fuchs.

Après le succès de leur précédent spectacle « Dans les rues de Rome », l’Ensemble Vocal INTERMEZZO du Puy en Velay revient sur scène, avec 40 artistes !.

2023-03-16 à ; fin : 2023-03-17 . .

Place du Breuil Théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



An original creation by Vincent Fuchs.

Following the success of their previous show, « Dans les rues de Rome », the Ensemble Vocal INTERMEZZO du Puy en Velay returns to the stage, with 40 artists!

Una creación original de Vincent Fuchs.

Tras el éxito de su espectáculo anterior, « Dans les rues de Rome », el Ensemble Vocal INTERMEZZO de Le Puy en Velay vuelve al escenario con 40 artistas

Eine Originalkreation von Vincent Fuchs.

Nach dem Erfolg ihrer vorherigen Aufführung « In den Straßen von Rom » kehrt das Vokalensemble INTERMEZZO aus Le Puy en Velay mit 40 Künstlern auf die Bühne zurück!

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay