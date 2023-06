Le Soldat Rose Place du Breuil Le Puy-en-Velay, 7 janvier 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

A l’occasion de ses 15 ans, Le Soldat Rose revêt son plus beau costume dans une nouvelle mise en scène !.

2023-01-07 à 19:00:00 ; fin : 2023-01-07 . .

Place du Breuil Théâtre

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



To celebrate its 15th anniversary, Le Soldat Rose dons its finest costume in a new staging!

Para celebrar su 15º aniversario, Le Soldat Rose se viste con sus mejores galas en una nueva producción

Anlässlich seines 15-jährigen Jubiläums zieht der Rosa Soldat sein schönstes Kostüm in einer neuen Inszenierung an!

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay