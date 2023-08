Journée du cheval place du Breuil / Jardin Henri Vinay Le Puy-en-Velay, 23 septembre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Les centres équestres et poney-clubs ouvrent leurs portes au grand public le dimanche 10 septembre 2023. L’occasion pour chacun de découvrir les lieux où l’on peut pratiquer l’équitation près de chez soi..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

place du Breuil / Jardin Henri Vinay

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Equestrian centers and pony clubs are opening their doors to the general public on Sunday, September 10, 2023. It’s a chance for everyone to find out where they can enjoy horse-riding close to home.

Los centros ecuestres y pony clubs abren sus puertas al público el domingo 10 de septiembre de 2023. Esta es una oportunidad para que todo el mundo descubra los lugares donde se puede disfrutar de la equitación cerca de casa.

Am Sonntag, dem 10. September 2023, öffnen Reitschulen und Ponyclubs ihre Türen für die breite Öffentlichkeit. Die Gelegenheit für jeden, die Reitmöglichkeiten in seiner Nähe zu entdecken.

Mise à jour le 2023-08-16 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay