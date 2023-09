GRIGNOT’RANDO 2ème édition ! Place du bourg Vicq-sur-Gartempe Catégories d’Évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne GRIGNOT’RANDO 2ème édition ! Place du bourg Vicq-sur-Gartempe, 1 octobre 2023, Vicq-sur-Gartempe. GRIGNOT’RANDO 2ème édition ! Dimanche 1 octobre, 09h30 Place du bourg Réservations à l’épicerie « Au panier sympa » au 05 49 86 60 16 Les associations de l’école de Vicq sur Gartempe organisent pour la 2ème fois sa Grignot’Rando. Une balade de 10 km sur nos beaux chemins de campagne.

10€/ personne

10€/ personne

Gratuit – 10 ans

Place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe
05 49 86 60 16

2023-10-01T09:30:00+02:00 – 2023-10-01T12:00:00+02:00

