Vienne Passage du Tour Poitou-Charentes Place du bourg Vicq-sur-Gartempe, 24 août 2023, Vicq-sur-Gartempe. Passage du Tour Poitou-Charentes Jeudi 24 août, 15h00 Place du bourg Accès libre Tour Poitou-Charentes en Nouvelle Aquitaine: 700 km à vélo permettant de profiter de beaux paysages et de découvrir quelques pépites architecturales.

La 37ème édition passera par Vicq sur Gartempe le 24 août.

