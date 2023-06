Découverte du nouveau parcours Tèrra Aventura Place du bourg Vicq-sur-Gartempe, 8 juillet 2023, Vicq-sur-Gartempe.

Découverte du nouveau parcours Tèrra Aventura Samedi 8 juillet, 10h30 Place du bourg Libre

Venez découvrir le nouveau parcours Tèrra aventura sur la commune de Vicq sur Gartempe.

Il s’agit d’une chasse au trésor grandeur nature, qui consiste à découvrir des boîtes (appelées «caches») à l’aide de coordonnées GPS et d’énigmes à résoudre. Pour faire les parcours, il suffit de télécharger l’application gratuite « Tèrra Aventura » puis de suivre les instructions.

Le circuit de Vicq sera ouvert à partir du 24 juin et se fera à pied. Une occasion pour se balader et découvrir le patrimoine local.

La mairie invite tous ceux qui le souhaitent à découvrir le parcours le 8 juillet. Enfilez vos baskets et rendez vous sur la place du bourg à 10h30.

Place du bourg Place du bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T12:00:00+02:00

chasse au trésor nature