Fête du village samedi 8 juillet 2023 Place du Bourg Vicq-sur-Gartempe, 8 juillet 2023, Vicq-sur-Gartempe.

A 10h30 chaussez vos baskets et rendez vous sur la place du bourg pour la découverte du nouveau parcours de chasse au trésor Tèrra Aventura.

L’après-midi, venez nombreux vous inscrire au concours de boules organisé par l’US Vicq.

Sur place, restauration et buvette organisées par le Comité de Fêtes. Quelques douceurs sont proposées telles que crêpes et gaufres…

La journée se terminera par un défilé aux lampions en musique !

Place du Bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T10:30:00+02:00 – 2023-07-08T22:00:00+02:00

