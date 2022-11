Marché de Noël Place du Bourg Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Marché de Noël Place du Bourg, 16 décembre 2022, Vicq-sur-Gartempe. Marché de Noël Vendredi 16 décembre, 16h30 Place du Bourg avec la présence du Père Noël Place du Bourg Place du Bourg 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez nombreux vous réchauffer autour d’un vin chaud, d’un chocolat et ou de crêpe sur la place du village, le vendredi 16 décembre 2022 à partir de 16h30. Divers animations seront proposées.

Possibilité de manger sur réservation uniquement en appelant le 07 86 93 02 48 ou auprès de l’épicerie » Au panier sympa ».

