GRIGNOT’RANDO place du bourg Vicq-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe

Vienne

GRIGNOT’RANDO place du bourg, 2 octobre 2022, Vicq-sur-Gartempe. GRIGNOT’RANDO Dimanche 2 octobre, 09h45 place du bourg

Restauration sur place; Réservation à l’épicerie « Au panier Sympa » 10€ par pers, gratuit – de 10 ans

rando, dégustation de produits locaux, vide grenier, pêche à la ligne. place du bourg place du bourg 86260 VICQ SUR GARTEMPE Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine Une randonnée de 10 km pour bien commencer la journée avec soupe et dégustation de produits locaux à l’arrivée.

Divers animations avec notamment un vide grenier organisée par l’association du comité des fêtes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-02T09:45:00+02:00

2022-10-02T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Vicq-sur-Gartempe, Vienne Autres Lieu place du bourg Adresse place du bourg 86260 VICQ SUR GARTEMPE Ville Vicq-sur-Gartempe lieuville place du bourg Vicq-sur-Gartempe Departement Vienne

place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vicq-sur-gartempe/

GRIGNOT’RANDO place du bourg 2022-10-02 was last modified: by GRIGNOT’RANDO place du bourg place du bourg 2 octobre 2022 place du bourg Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe

Vicq-sur-Gartempe Vienne