Marché à Saint-Pardoux-Le-Lac Place du Bourg Saint-Pardoux-le-Lac, 24 septembre 2023, Saint-Pardoux-le-Lac.

Saint-Pardoux-le-Lac,Haute-Vienne

Retrouvez le Marché de Saint-Pardoux-le-Lac tous les dimanches matin sur la place du bourg de Saint Pardoux..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 12:00:00. .

Place du Bourg

Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Saint-Pardoux-le-Lac market is held every Sunday morning in the town square of Saint Pardoux.

El mercado de Saint-Pardoux-le-Lac se celebra todos los domingos por la mañana en la plaza del pueblo de Saint Pardoux.

Den Markt von Saint-Pardoux-le-Lac finden Sie jeden Sonntagmorgen auf dem Marktplatz des Städtchens Saint Pardoux.

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Pays du Haut Limousin