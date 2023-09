Cet évènement est passé Bal Trad Fête de village Place du bourg, Saint-Hilaire-du-Bois (33) Bal Trad Fête de village Place du bourg, Saint-Hilaire-du-Bois (33), 8 septembre 2023, . Bal Trad Fête de village Vendredi 8 septembre, 19h00 Place du bourg, Saint-Hilaire-du-Bois (33) Gratuit ???? Soirée festive avec un concert de Chants Polyphoniques suivi d’un Bal Trad ! ???? Nous sommes ravis de vous convier à notre fête de village qui mettra en lumière la richesse de notre patrimoine musical ! Rejoignez-nous le vendredi 08 septembre 2023 à partir de 19H00 sur la place du bourg de Saint Hilaire Du Bois. ???? Concert de Chants Polyphoniques 19H00 Laissez-vous envoûter par les harmonies célestes d’un concert de chants polyphoniques qui résonnera au sein de notre magnifique église. Les voix puissantes et mélodieuses du trio féminin MILA ESTELAS vous transporteront vers des horizons musicaux uniques, évoquant des émotions profondes et des moments de contemplation. ???? Bal Trad 21H00 Préparez-vous à vous déhancher au son enivrant du groupe PLUMA BLANCA ! Notre Bal Trad vous emmènera dans une aventure musicale pleine d’énergie et de rythmes entrainants. Les musiciens vous guideront à travers des danses traditionnelles qui vous feront vibrer au rythme de notre héritage culturel. Cet événement sera un moment de partage et d’échange qui comblera toutes les générations. Venez avec vos amis, votre famille et vos voisins pour profiter de cette soirée festive. Pour plus d’informations , veuillez nous contacter par mail à cdf.sthilairedubois@gmail.com ou par téléphone au 06 18 08 20 44 (Fred). À bientôt, Le Comité des Fêtes de Saint Hilaire Du Bois source : événement Bal Trad Fête de village publié sur AgendaTrad Place du bourg, Saint-Hilaire-du-Bois (33) 1, À l’Église

