Vide-greniers Place du Bourg Marcellus, 3 septembre 2023, Marcellus.

Marcellus,Lot-et-Garonne

Vide-greniers organisé par le Comité des Fêtes de Marcellus

– de 7h à 18h sur la Place du Village. Buvette et restauration sur place..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 18:00:00. EUR.

Place du Bourg

Marcellus 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the Marcellus Festival Committee

– from 7am to 6pm on the village square. Refreshments and food on the spot.

Venta de garaje organizada por el Comité de Fiestas de Marcelo

– de 7h a 18h en la plaza del pueblo. Refrescos y catering in situ.

Vom Comité des Fêtes de Marcellus organisierter Flohmarkt

– von 7 bis 18 Uhr auf dem Dorfplatz. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-08-07 par OT Val de Garonne