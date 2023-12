Anim&Vous : Anim&Bois Place du Bourg Landéhen Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

26 février 2024

Date et horaire :

Début : 2024-02-26 09:00:00

fin : 2024-02-26 12:00:00 . Faites connaissance avec la scie à chantourner et créez de petits objets en bois, accompagnés par Sylvia Guichard de Bois Ludik.

Atelier parents – enfants (dès 6 ans). Sur inscription. .

Place du Bourg
Salle de la Maison du Temps Libre

Landéhen 22400
Côtes-d'Armor
Bretagne

Mise à jour le 2023-12-19

