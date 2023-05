Festival La Rue au fil de l’eau Place du bourg, 26 août 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin.

La Chapelle-Saint-Mesmin,Loiret

Un lieu au cadre exceptionnel avec vue sur la Loire, afin de célébrer les arts de rue dans cette première édition du festival..

2023-08-26 à ; fin : 2023-08-26 . EUR.

Place du bourg

La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 Loiret Centre-Val de Loire



A place with an exceptional setting overlooking the Loire, to celebrate street arts in this first edition of the festival.

Un lugar con un marco excepcional, con vistas al Loira, para celebrar las artes de la calle en esta primera edición del festival.

Ein Ort mit außergewöhnlichem Rahmen und Blick auf die Loire, um die Straßenkunst in dieser ersten Ausgabe des Festivals zu feiern.

Mise à jour le 2023-05-23 par ADRT45