La Rue au Fil de l’Eau Place du Bourg La Chapelle-Saint-Mesmin La Chapelle-Saint-Mesmin, 26 août 2023, La Chapelle-Saint-Mesmin.

Cette manifestation gratuite, dédiée aux arts de rue, mets de l’animation dans l’ancien centre bourg de la commune avec succès depuis deux ans. Pour sa 3e édi-tion, petit changement de date, rendez-vous le 26 aout pour profiter de la bonne ambiance avec fanfare, jonglerie, rencontre avec des extraterrestres et dégusta-tion de barbes à papa, glaces et gaufres. Une après-midi des plus gourmandes qui vous fera retomber en enfance !

Roller Brass Band : La seule fanfare au Monde sur patins à roulettes !

14h / 16h15 / 18h. (Durée 30 min).

Les musiciens & danseurs du Roller Brass Band conjuguent à merveille acrobaties sur rollers et technicité musicale impressionnante sur des arrangements de funk, variété américaine et chanson.

Galactic de Qualité Street :

15h30 et 17h45 (30 min)

Tout droit venu de l’espace, un ovni se promène au milieu de la route!

À son bord, deux créatures bleutées, joyeuses et complices, viennent à vous pour une rencontre hors du commun…

Elles mettent des étoiles dans le cœur des enfants, aussi tendres que facétieuses, et créent avec les humains une connexion inoubliable!

Jongleries familiales avec Paula Malik :

14h45 (Durée 1h) A partir de 6 ans. (25 pers.max)

Venez apprendre l’art du jonglage en famille avec cette artiste clown colombienne. A travers le jeu elle créé du lien, valorise le « vivre ensemble » et propage du bien-être.

Gino Barbapapa de Fabuleuse family Compagnie :

14h15 / 15h45 / 17h15 (Durée : 45 min).

Gino est un artiste sculpteur de Barbe à Papa à la verve aiguisée et conviviale.

Entre autres, Gino porte toque et tenue de cuisinier assortis à sa machine et c’est un artiste aux doigts agiles. Il sculpte et crée de la barbe à papa aux formes non-conventionnelles.

Ciao de la Cara Cie : Jonglage Caravané

16h30 (Durée 45 min)

Ciao, un salut, un au revoir, un adieu, un bienvenue. Un seul mot pour dire plein de choses que l’on n’ose pas prononcer ou qui est superflu. Du non-dit à la révélation, du caché au visible, d’improbables évènements viennent pimenter la situation.

Buvette et Dolce glace sur place. Pensez à apporter vos gobelets pour réduire notre consomation de plastique.

Suivez l’actualité du festival sur la page Facebook : https://www.facebook.com/culturelachapellesaintmesmin

Le festival est soutenu par le Département du Loiret dans le cadre de « Le Loiret au fil de l’eau »

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-26T14:00:00+02:00 – 2023-08-26T18:30:00+02:00

festival arts de rue

