fin : 2024-01-29 . Chaque semaine, l’association Rando Kreiz Breizh propose des randonnées.

Départ de Rostrenen, Salle des Fêtes à 13h45 ou Rendez-vous à 14h sur place. LES RANDOS DU MOIS : DATE////// RANDONNÉE /////////////////////////////// DÉPART Jeu 04/////// Tour du lac ////////////////////////////////// Salle des fêtes de Glomel Lun 08///////Les Vieilles Pierres ///////////////////////////////////// Salle Polyvalente de Plouray

Jeu 11/////// Plévin //////////////////////////// Parking de loch coucou Lun 15/////// Lan Botan ////////////////////////////////// Salle des fêtes de Rostrenen

Jeu 18/////// Gouarec /////////////////////////////////////////// Foirail de Gouarec Lun 22/////// Treffrin /////////////////////////////////////////// Parking en face du cimetière

Jeu 25/////// Saint Nicodème /////////////////////////////////////////// Place de l’église Lun 29/////// Abbaye de Langonnet /////////////////////////////////////////// Abbaye Adhésion à l’année à l’association. Org. Rando Kreiz Breizh .

Rostrenen 22110 Côtes-d'Armor Bretagne

