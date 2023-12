Fête de l’été Place du bourg Champagné-le-Sec, 6 juillet 2024, Champagné-le-Sec.

Champagné-le-Sec Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

Vide grenier / artisans locaux.

Restauration et buvette sur place.

Diverses attractions seront proposées.

Feu de la Saint Jean et feu d’artifice..

Place du bourg

Champagné-le-Sec 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine



