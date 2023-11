Concert de Noël des Amis de l’Orgue Place du Bourg Chaingy Catégories d’Évènement: Chaingy

Loiret Concert de Noël des Amis de l’Orgue Place du Bourg Chaingy, 9 décembre 2023, Chaingy. Chaingy,Loiret La magie de Noël en version symphonique!.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . 12 EUR.

Place du Bourg

Chaingy 45380 Loiret Centre-Val de Loire



A symphonic version of Christmas magic! ¡Una versión sinfónica de la magia de la Navidad! Der Zauber von Weihnachten in einer symphonischen Version!

